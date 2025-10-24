No es una “segunda luna”: así orbita el asteroide 2025 PN7 junto a la Tierra

Durante décadas, se creyó que la Tierra viajaba sola junto a una única luna. Pero el hallazgo del asteroide 2025 PN7, detectado por el observatorio Pan-STARRS 1 de la Universidad de Hawái, muestra que no estamos tan solos, pues este objeto rocoso de entre 18 y 36 metros de diámetro se mueve casi al mismo paso que nuestro planeta alrededor del Sol. Pero no es una segunda luna, como sugirieron titulares virales, sino un cuasi-satélite: un cuerpo que comparte la órbita terrestre sin quedar atrapado por su gravedad.
Los astrónomos explican que su sincronía es casi perfecta. El 2025 PN7 completa una vuelta al Sol en el mismo tiempo que la Tierra, una resonancia 1:1 que crea la ilusión de compañía. En realidad, sigue su propia órbita solar, oscilando entre 4 y 17 millones de kilómetros de distancia, muy por fuera del alcance gravitacional terrestre. Según los modelos orbitales, nos ha acompañado desde los años sesenta y continuará haciéndolo hasta 2083, cuando se alejará hacia otra región del espacio.