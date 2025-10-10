Un asteroide pasó a solo 428 km de la Tierra y nadie lo vio venir

El 1 pasado de octubre, un pequeño asteroide pasó rozando la Tierra a una distancia de apenas 428 kilómetros. Lo hizo sin ser visto, en completo silencio, más cerca que muchos satélites artificiales y dentro del rango habitual de la Estación Espacial Internacional (EEI), que orbita entre los 370 y los 460 km de altitud.
El objeto, ahora bautizado como 2025 TF, fue registrado por la Agencia Espacial Europea (ESA) como el segundo asteroide conocido que ha pasado más cerca de nuestro planeta sin impactarlo. Solo lo supera el 2020 VT4, que en noviembre de 2020 rozó la Tierra a 368 kilómetros.