Un asteroide pasó a solo 428 km de la Tierra y nadie lo vio venir

El 1 pasado de octubre, un pequeño asteroide pasó rozando la Tierra a una distancia de apenas 428 kilómetros. Lo hizo sin ser visto, en completo silencio, más cerca que muchos satélites artificiales y dentro del rango habitual de la Estación Espacial Internacional (EEI), que orbita entre los 370 y los 460 km de altitud. El objeto, ahora bautizado como 2025 TF, fue registrado por la Agencia Espacial Europea (ESA) como el segundo asteroide conocido que ha pasado más cerca de nuestro planeta sin impactarlo. Solo lo supera el 2020 VT4, que en noviembre de 2020 rozó la Tierra a 368 kilómetros.

Pero más allá de la distancia, lo que llama la atención de los astrónomos es que el asteroide no fuera detectado sino hasta seis horas después de su paso, cuando los datos del programa estadounidense Catalina Sky Survey revelaron su trayectoria. La confirmación llegó desde el Observatorio Kitt Peak-Bok, en Arizona, a las 06:36 UTC, según reportó Science Alert. El 2025 TF tenía un tamaño estimado de entre 1 y 3 metros de diámetro, aproximadamente lo que ocupa un automóvil. En caso de haber ingresado a la atmósfera terrestre, probablemente se habría desintegrado en una bola de fuego sin causar daño alguno, salvo una posible sorpresa visual en el cielo antártico. De hecho, los expertos bromean con que el único testigo potencial del evento podría haber sido “algún pingüino curioso”. Aun así, el incidente puso en marcha una carrera contrarreloj para confirmar su órbita, tarea que fue asumida por astrónomos de la ESA desde el Observatorio Las Cumbres, en Australia, según reporta DW. La dificultad de rastrear este tipo de objetos es técnica y lógica: se trata de rocas de uno o dos metros, moviéndose a decenas de miles de kilómetros por hora, en un espacio oscuro y sin emitir luz propia. La propia ESA calificó el proceso de seguimiento como “una auténtica hazaña”.

Dos asteroides en 48 horas