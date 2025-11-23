Balearon a sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy dentro de un carro en La Iguaná, Medellín

Un sobrino del excabecilla paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy fue baleado cuando se movilizaba en un vehículo de alta gama en el barrio La Iguaná, noroccidente de Medellín, por sujetos en motocicleta que lo abordaron y lo impactaron en múltiples oportunidades en la cabeza, lesiones que lo tienen entre la vida y la muerte. En el ataque resultó lesionada una mujer que lo acompañaba.
Este hecho ocurrió a las 9:21 de la noche del pasado viernes en la carrera 77 con la calle 60, cuando Mauricio Vanoy Bohórquez, de 42 años, se movilizaba en un vehículo particular en sentido oriente-occidente (La Minorista-Robledo); el pasajero de una motocicleta se acercó a la ventanilla para atacarlo.