Atanasio Girardot sin cubierta: terminó el desmonte de 400 toneladas de material, ¿qué sigue?

La transformación del estadio Atanasio Girardot de Medellín superó una de sus etapas más visibles. El Distrito confirmó que ya terminó el retiro del 100 % de la losa de la cubierta de la tribuna Occidental, un trabajo que permitió desmontar más de 400 toneladas de material correspondientes a los 15 sectores que conformaban esta estructura.
La intervención se realizó con una grúa telescópica instalada en el exterior del estadio y fue coordinada con la operación habitual del escenario para evitar que los trabajos afectaran los eventos que ya estaban programados.
Lea más: El Distrito ya abrió licitación para el complejo acuático del Gran Parque Medellín: estas son las obras que vienen
Pero, con esta fase ya terminada, ¿cuál es el siguiente paso en la remodelación del escenario deportivo más importante de la capital antioqueña?