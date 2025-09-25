Revelan detalles del ataque contra el ICE en EE. UU.: tirador solo quería “aterrorizar” a los agentes migratorios

El hombre armado que abrió fuego contra un centro de detención de migrantes en Dallas (Texas) aparentemente actuó solo y buscaba “aterrorizar” a los agentes federales, dijeron funcionarios estadounidenses este jueves 25 de septiembre.
Joshua Jahn, de 29 años, murió de un disparo que se autoinfligió tras el ataque, desde un tejado, contra el centro de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) este miércoles 24.
Le puede interesar: Gobierno Trump se opuso al veto de la Uefa contra Israel y “trabajarán” para evitar su exclusión del Mundial de 2026