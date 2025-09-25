Revelan detalles del ataque contra el ICE en EE. UU.: tirador solo quería “aterrorizar” a los agentes migratorios

El hombre armado que abrió fuego contra un centro de detención de migrantes en Dallas (Texas) aparentemente actuó solo y buscaba “aterrorizar” a los agentes federales, dijeron funcionarios estadounidenses este jueves 25 de septiembre. Joshua Jahn, de 29 años, murió de un disparo que se autoinfligió tras el ataque, desde un tejado, contra el centro de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) este miércoles 24. Le puede interesar: Gobierno Trump se opuso al veto de la Uefa contra Israel y “trabajarán” para evitar su exclusión del Mundial de 2026

Él era Joshua Jahn, de 29 años, quien fue el que atacó las instalaciones del ICE. FOTO: Oficina del Sheriff del Condado de Collin

Un migrante que estaba detenido en las instalaciones murió y otros dos resultaron heridos, pero los funcionarios dijeron que el objetivo de Jahn era ICE, la agencia principalmente responsable de ejecutar la promesa del presidente Donald Trump de expulsar a millones de migrantes indocumentados. Nancy Larson, fiscal federal interina para el Distrito Norte de Texas, dijo en una conferencia de prensa que una serie de notas encontradas en la residencia de Jahn detallaban sus motivaciones. “Está claro por estas notas que él estaba apuntando a los agentes y al personal de ICE”, dijo Larson. “Esperaba que sus acciones aterrorizaran a los empleados de ICE y entorpeciera su trabajo”, que él llamó tráfico humano.

El centro de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). FOTO: U.S. Immigration and Customs Enforcement

“La trágica ironía de su plan malvado es que fue un detenido quien murió, y otros dos detenidos, los que resultaron heridos”, añadió. El agente especial del FBI, Joe Rothrock, dijo que aparentemente Jahn dedicó meses de planificación al ataque y que había comprado legalmente el rifle que usó en agosto. El director del FBI publicó en X una foto de cinco de sus balas sin disparar, una de las cuales estaba marcada con las palabras “ANTI-ICE”.

“Sus afirmaciones eran claramente anti-ICE”, dijo Larson. “Dicho esto, no encontramos evidencia de pertenencia a ningún grupo o entidad específica”. El papel destacado de ICE en la ofensiva migratoria de Trump ha generado fuertes críticas entre la izquierda por su uso de agentes armados y enmascarados para realizar redadas en lugares públicos contra migrantes indocumentados. El Departamento de Seguridad Interna (DHS) afirma que los ataques contra ICE han aumentado un 1.000 % desde que se iniciaron las redadas, al inicio del segundo mandato de Trump.