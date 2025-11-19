x

Ataque armado de disidencias de ‘Iván Mordisco contra estación de Policía en Jambaló, Cauca

Hombres armados de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ atacaron este miércoles la estación de Policía de Jambaló, Cauca, con disparos y explosivos. Esto se sabe.

  • Hombres armados ingresaron al casco urbano de Jambaló y desataron el hostigamiento. Imagen de referencia. FOTO: Mindefensa.
    Hombres armados ingresaron al casco urbano de Jambaló y desataron el hostigamiento. Imagen de referencia. FOTO: Mindefensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 40 minutos
bookmark

Las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco atacaron en la mañana de este miércoles 19 de noviembre la estación de Policía de Jambaló, en el nororiente del Cauca. Hombres armados, vestidos de camuflado, llegaron al casco urbano al amanecer, ordenaron a los habitantes evacuar las viviendas cercanas y lanzaron disparos y explosivos contra los uniformados que permanecen atrincherados.

El CRIC emitió una alerta y reportó temor entre la comunidad, así como interrupción de actividades. Este hostigamiento se suma a otros ataques recientes en la región.

Noticia en desarrollo.

