“Tan postizo que se injertó pelo y tiene silicona”: Los bajos ataques de Benedetti contra el candidato De la Espriella

A menos de un mes de las elecciones, el tono de la contienda política volvió a escalar luego de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunciara públicamente “amenazas de muerte” contra integrantes de su movimiento, Defensores de la Patria, por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti. Todo comenzó con una serie de videos publicados el fin de semana en redes sociales, con declaraciones relacionadas con el ministro del Interior, Armando Benedetti, impulsados por tres influenciadores cercanos al candidato Abelardo de la Espriella, Miguel Zárate, Santiago Giraldo y Vicenth Ramos. En varios videos, sugirieron que el funcionario estaría favoreciendo a la candidata Paloma Valencia en la disputa por el voto de derecha. Le puede interesar: Procuraduría abrió investigación contra Benedetti por llamar “loca demente” a magistrada Lombana Las especulaciones se apoyan en la participación de Ángela Benedetti, hermana del ministro, en esa campaña y declaraciones pasadas de Benedetti en las que afirmaba que Valencia tendría más opciones de imponerse en una eventual segunda vuelta frente al candidato de izquierda, Iván Cepeda. “Toda la línea comunicacional en contra del Tigre Abelardo ha salido a través de Armando Benedetti en todas las entrevistas”, y agregó que “fue el primero en decir que Abelardo pierde en segunda vuelta contra todos y que Paloma sí ganaba contra Cepeda en segunda vuelta”, según afirmó Miguel Zárate, uno de los activistas. Debido a esto, el ministro respondió directamente en sus redes sociales y señaló a los tres influenciadores. Esto ocurrió pese a que, por la naturaleza de su cargo, no puede participar en política y tiene un papel clave en la garantía de condiciones para las elecciones presidenciales de mayo.

Su respuesta se dio a través de un video publicado en su cuenta de X, en el que respondió a las versiones que lo vinculaban con otra campaña presidencial. Allí, Benedetti rechazó esas afirmaciones y arremetió contra quienes las difundían. “De una campaña presidencial están diciendo que yo llegué a otra campaña presidencial, lo cual eso es mentira”, afirmó, antes de calificarlos como “bodegueros” y “criminales”. “Quiero decirle a estos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales porque han trabajado con criminales”, dijo. Entérese: Abelardo de la Espriella se defiende tras indagación del CNE por presuntas firmas falsas: “Esto no tiene ni pies ni cabeza” En el mismo video, el ministro hizo en su intervención una advertencia que generó polémica: “Todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasan en segunda vuelta”, y remató con la frase: “Cuidado y esto se jode. Cuidado y la muerte gana”. La frase “Cuidado y esto se jode. Cuidado y la muerte gana” despertó especulación de amenazas de muerte por parte de varios usuarios simpatizantes con el movimiento, Defensores de la Patria. El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella recogió esa interpretación y lo denunció en su cuenta de X donde escribió que “Benedetti, acostumbrado a violar la ley, amenaza de muerte sin rubor” y advirtió “ya saben que en las urnas no nos derrotan y acuden, en su desespero, a actuar como los delincuentes que son. Colombianos: estamos advertidos; ocupémonos, denunciemos y cuidemos la democracia. Contra el pueblo unido, no lograrán sus propósitos”. En el mismo pronunciamiento, expresó su “solidaridad con Santiago, Vincent y Zárate. No están solos”, en referencia a los activistas cercanos a su campaña. Por su parte, Benedetti negó que sus palabras constituyan una amenaza. En otro mensaje publicado en la misma red social, aseguró: “Aquí no ha habido ninguna amenaza de muerte” y calificó las denuncias como parte de “una estrategia desesperada de inflar discursos y fabricar escándalos”. Sin embargo, lo que siguió dejó en segundo plano la gravedad de las denuncias. Lo que pudo haber abierto una discusión seria sobre los límites del lenguaje en campaña, las garantías para los activistas y el papel de un ministro del Interior, terminó desviado en un intercambio de ataques personales lleno de descalificaciones y burlas. Benedetti, escribió en X dejando de lado cualquier matiz y optó por descalificaciones personales, con referencias a “postizo”, “nalgas” e incluso “implantes”, muy lejos de lo que se esperaría como respuesta institucional. “Hello, hello. Hay un señor que es tan postizo, tan postizo, que se injertó pelo (...) y es tan postizo (...) que tiene silicona en las nalgas, implantes en las pompis (...) No le crean NADA (...) Tengo una caja llena de objetos postizos...”, dijo.

La confrontación no se quedó ahí. De la Espriella reaccionó a las descalificaciones de Benedetti, manteniendo sus acusaciones. “Hello, lo de que tienes una caja con objetos postizos no nos sorprende, seguramente esos objetos postizos los tienes en diferentes tamaños y grosores, ¿verdad? Ahora bien, también tiene otras dos cajas de las que no hablas: una con el dinero que te has robado y otra con las drogas que consumes, hampón cocainómano”

A esto se sumó otro trino de Benedetti. En medio de la discusión, aseguró que demandaría a “alias Papucho”, en referencia a De la Espriella, por ligarlo “a las actividades supuestamente ilícitas de Nicolás Maduro”