“Tan postizo que se injertó pelo y tiene silicona”: Los bajos ataques de Benedetti contra el candidato De la Espriella

A menos de un mes de las elecciones, el tono de la contienda política volvió a escalar luego de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunciara públicamente “amenazas de muerte” contra integrantes de su movimiento, Defensores de la Patria, por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Todo comenzó con una serie de videos publicados el fin de semana en redes sociales, con declaraciones relacionadas con el ministro del Interior, Armando Benedetti, impulsados por tres influenciadores cercanos al candidato Abelardo de la Espriella, Miguel Zárate, Santiago Giraldo y Vicenth Ramos. En varios videos, sugirieron que el funcionario estaría favoreciendo a la candidata Paloma Valencia en la disputa por el voto de derecha.
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Las especulaciones se apoyan en la participación de Ángela Benedetti, hermana del ministro, en esa campaña y declaraciones pasadas de Benedetti en las que afirmaba que Valencia tendría más opciones de imponerse en una eventual segunda vuelta frente al candidato de izquierda, Iván Cepeda.
“Toda la línea comunicacional en contra del Tigre Abelardo ha salido a través de Armando Benedetti en todas las entrevistas”, y agregó que “fue el primero en decir que Abelardo pierde en segunda vuelta contra todos y que Paloma sí ganaba contra Cepeda en segunda vuelta”, según afirmó Miguel Zárate, uno de los activistas.
Debido a esto, el ministro respondió directamente en sus redes sociales y señaló a los tres influenciadores. Esto ocurrió pese a que, por la naturaleza de su cargo, no puede participar en política y tiene un papel clave en la garantía de condiciones para las elecciones presidenciales de mayo.