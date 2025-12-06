Disidencias de las Farc atacaron estación de policía en Tesalia, Huila: policías respondieron y evitaron robo de un banco

Una violenta noche vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, en el departamento del Huila, luego de que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad.
Lea aquí: Captura de “Mono Gerly” pone la lupa sobre las redes del ELN en España, ¿qué otros operativos se han hecho en ese país?
Al menos diez uniformados que se encontraban en la estación repelieron el ataque de los hombres armados, que inició sobre las 9:30 p .m. y duró cerca de media hora. Pese al largo intercambio de ataques, ninguno de los uniformados ni tampoco civiles resultaron heridos; sin embargo, el hecho dejó varios vehículos incinerados y daños estructurales en algunos locales comerciales.