Disidencias de las Farc atacaron estación de policía en Tesalia, Huila: policías respondieron y evitaron robo de un banco

Una violenta noche vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, en el departamento del Huila, luego de que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad. Al menos diez uniformados que se encontraban en la estación repelieron el ataque de los hombres armados, que inició sobre las 9:30 p .m. y duró cerca de media hora. Pese al largo intercambio de ataques, ninguno de los uniformados ni tampoco civiles resultaron heridos; sin embargo, el hecho dejó varios vehículos incinerados y daños estructurales en algunos locales comerciales.

El comandante de la Policía Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, confirmó que el ataque fue perpetrado por el frente Ismael Ruiz y que sus hombres hostigaron la estación "con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres" que se encontraban allí. "La actitud valerosa de estos hombres y mujeres que están en la estación de policía, reaccionando de una manera oportuna, responsable, enfocados y bajo todos los criterios y protocolos establecidos, evitaron una afectación mayor. Gracias a Dios y a su valentía están sin ninguna novedad", confirmó el coronel, quien agregó que la acción coordinada con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea permitió que los agresores se retiraran del municipio.

En medio del ataque, los disidentes habrían instalado un cilindro con explosivos en una entidad bancaria, la cual pretendían robar; sin embargo, no lograron su cometido, pues el artefacto no alcanzó a estallar. Un sobrevuelo de la Fuerza Aérea permitió rastrear los movimientos de los atacantes, quienes huyeron inicialmente al corregimiento de Pacarní y, posteriormente, tomaron rumbo al Cauca.