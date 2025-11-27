En video | Sicarios atacaron a tiros a un coronel del Ejército en una vía de Popayán

Un alto oficial de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército Nacional fue víctima de un ataque de sicarios en una concurrida vía de Popayán, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el atentado se presentó a las 12:20 p.m. de este jueves, en la carrera Novena, cuando el coronel Rafael Granados Rueda conducía un automóvil particular rumbo a su casa.

En ese momento fue sorprendido por dos sicarios en moto, que abrieron fuego a través de la ventanilla, causándole graves lesiones antes de huir.

El coronel Granados fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde su pronóstico de salud es reservado.