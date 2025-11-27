x

En video | Sicarios atacaron a tiros a un coronel del Ejército en una vía de Popayán

La víctima es oficial de operaciones de una Brigada contra el Narcotráfico. El coronel Rafael Granados Rueda fue trasladado de urgencia con pronóstico reservado. Conozca el contexto del atentado que sacude la capital del Cauca y la reacción del Ejército y políticos.

  • En este automóvil se transportaba el coronel Rafael Granados, cuando fue atacado por los sicarios, en Popayán. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 56 minutos
bookmark

Un alto oficial de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército Nacional fue víctima de un ataque de sicarios en una concurrida vía de Popayán, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el atentado se presentó a las 12:20 p.m. de este jueves, en la carrera Novena, cuando el coronel Rafael Granados Rueda conducía un automóvil particular rumbo a su casa.

En ese momento fue sorprendido por dos sicarios en moto, que abrieron fuego a través de la ventanilla, causándole graves lesiones antes de huir.

Le puede interesar: Abogada asesinada en Jamundí, Valle, defendía a narcotraficante con nexos con el cartel de Sinaloa; lo señalan por el crimen

El coronel Granados fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde su pronóstico de salud es reservado.

El general Javier Africano, comandante de la Tercera División, señaló que el uniformado “se dirigía desde las instalaciones del cantón militar, aquí en Popayán, hacia la casa fiscal que queda en el barrio Champagnat”.

Granados es oficial de la Aviación Militar, y funge como Oficial de Operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico N°3.

El general Africano afirmó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.

El senador Temístocles Ortega, oriundo del departamento del Cauca, declaró en su cuenta de X: “Solidaridad con los familiares, con el ejército y rechazo rotundo. ¡Qué más decir! ¡Actúen por favor! Nos matarán a todos”.

Siga leyendo: El sicariato, la industria criminal que tiene penando a Colombia

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es el coronel atacado en Popayán?
Se trata del coronel Rafael Granados Rueda, oficial de la Aviación Militar, quien actualmente se desempeña como Oficial de Operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico N°3 del Ejército Nacional.
¿Cuál fue el posible motivo del atentado?
Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con el trabajo del coronel en la Brigada contra el Narcotráfico, dada la alta presencia de grupos armados y economías ilegales en el departamento del Cauca.
¿Cuál es el estado de salud del coronel Granados?
El coronel Granados fue herido de gravedad tras ser impactado a través de la ventanilla de su vehículo. Fue atendido de emergencia en el Hospital San José de Popayán, donde su pronóstico de salud es reportado como reservado.
