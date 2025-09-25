Lanzaron granada contra vehículo del director regional del Inpec en Cali: esto sucedió

En un nuevo hecho de violencia en Cali, se reportó que una granada fue lanzada contra el vehículo blindado asignado al director regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Guillermo Andrés González Andrade.
El ataque ocurrió hacia las 10:30 p.m. en la noche de este miércoles, en inmediaciones del centro penitenciario en el norte de la ciudad.
La camioneta, que pertenece al esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encontraba estacionada cuando se produjo la detonación del artefacto explosivo. Por fortuna, el funcionario no se hallaba en el lugar en el momento del atentado y se encuentra ileso.