El ELN atacó con drones el aeropuerto de Tibú, en el Catatumbo: hay al menos tres heridos

Un atentado guerrillero con drones explosivos contra un aeropuerto este jueves 9 de julio dejó tres heridos en una conflictiva región de Colombia, informó el ejército.
La fuerza militar atribuyó el ataque contra el aeropuerto de Tibú, ubicado al noreste de Colombia, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con fuerte presencia en la región del Catatumbo, plagada de narcocultivos.
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