Nuevo ataque con explosivos en Cali: artefacto detonado frente al CAI de Charco Azul dejó un perro herido

Un artefacto explosivo de bajo alcance fue arrojado en la noche de este lunes festivo, 17 de noviembre, contra el CAI del barrio Charco Azul, en el oriente de Cali. La detonación generó pánico entre los vecinos, aunque no dejó personas lesionadas. Un perro que se encontraba cerca de la estructura sí resultó herido.
Conozca: Lideresa social y exjueza de paz fue asesinada a manos de sicarios en Cali
De acuerdo con testigos, el artefacto habría sido lanzado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. La explosión causó daños materiales en la fachada del CAI.