ELN se adjudicó el ataque al helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi; Gobernación insiste en que fueron las disidencias

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se adjudicó este 4 de septiembre el atentado ocurrido la semana pasada en la vereda Los Toros, en el municipio de Amalfi, Antioquia, en el que un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado, dejando 13 uniformados muertos.
Entérese: Con un dron derribaron un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia; 12 policías muertos y cuatro heridos
Sin embargo, esta reclamación ha sido rápidamente controvertida por la Gobernación de Antioquia, que insiste en que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, fueron los responsables de la acción mortal.
La Gobernación de Antioquia ha planteado la hipótesis de que la autoría del ELN podría ser una estrategia para desviar la responsabilidad de las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’, con el fin de proteger su permanencia en las conversaciones de Paz Total con el gobierno de Gustavo Petro.