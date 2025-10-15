Indignación en Rionegro por salvaje golpiza contra un operario de aseo

Un operario de aseo de Rionegro fue víctima de una brutal golpiza que generó repudio entre los habitantes y autoridades de ese municipio.
De acuerdo con los primeros informes, el ataque se perpetró cerca al parque principal de Rionegro, cuando el trabajador, empleado de la empresa Verde Limpio Colombia S.A.S.E.S.P., fue interceptado por tres hombres.
Se presume que el aseador le habría llamado la atención a los tres sujetos por tirar basuras en plena vía pública, recibiendo en respuesta un salvaje ataque, en el que no solo sufrió fracturas y graves lesiones en su cara, sino que perdió varias piezas dentales.