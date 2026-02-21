Ataque sicarial en Boyacá contra exnarcotraficante de esa región, ¿de quién se trata?

Durante la noche del pasado viernes 20 de febrero en el municipio de San Pablo de Bobur, Boyacá, más específicamente en el sector de Coscuez, se registró lo que sería un ataque sicarial en el que tres personas resultaron heridas.
Según información preliminar, el suceso ocurrió en un establecimiento comercial, y las víctimas fueron atacadas mientras departían allí. Entre los heridos destaca el nombre de Nándar Humberto Pinilla Florián, de 56 años de edad, un reconocido comerciante de esmeraldas y exnarcotraficante de ese departamento.