Ataque sicarial en Boyacá contra exnarcotraficante de esa región, ¿de quién se trata?

Durante la noche del pasado viernes 20 de febrero en el municipio de San Pablo de Bobur, Boyacá, más específicamente en el sector de Coscuez, se registró lo que sería un ataque sicarial en el que tres personas resultaron heridas. Según información preliminar, el suceso ocurrió en un establecimiento comercial, y las víctimas fueron atacadas mientras departían allí. Entre los heridos destaca el nombre de Nándar Humberto Pinilla Florián, de 56 años de edad, un reconocido comerciante de esmeraldas y exnarcotraficante de ese departamento.

Él y los otros dos sujetos, identificados como Camilo Antonio Castañeda y Tito Alexánder Cortés, fueron trasladados, primero, al Hospital de Otanche, y una vez los estabilizaron los llevaron al Hospital Regional de Chiquinquirá. El temido criminal permanece bajo custodia de las autoridades, que investigan lo sucedido para determinar las razones que motivaron el ataque. Entre tanto, después de lo sucedido, fueron capturadas cinco personas, entre las que, presuntamente, estarían los dos responsables.

Pinilla Florián ya había sido capturado en 2007 por narcotráfico