Dos heridos dejó el frustrado ataque con volqueta cargada con explosivos en Tunja: esto es lo que se sabe

Una recompensa de hasta 300 millones de pesos ofreció el Gobierno Nacional por los responsables de la frustrada acción terrorista que, sin embargo, generó confusión y miedo entre los habitantes de Tunja en la mañana de este sábado.
Y es que, sobre las 5: 30 de la mañana de este 8 de noviembre, autoridades de la capital de Boyacá fueron alertadas de la presencia de una volqueta abandonada cargada con explosivos en el barrio Alcalá, en inmediaciones del Batallón de Infantería N.° 1 Simón Bolívar, a donde llegaron técnicos antiexplosivos de la Policía, quienes confirmaron el hallazgo del vehículo equipado con una plataforma para lanzar cilindros bomba o “tatucos” en el volco.
La mayor parte de la carga fue detonada de forma controlada; sin embargo, en la operación uno de los cilindros se activó y causó afectaciones a la infraestructura del batallón.