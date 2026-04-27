Ataques con drones ponen en riesgo a estudiantes de El Tarra, Norte de Santander

Los estudiantes del corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, enfrentan un riesgo extremo en medio de la intensificación del conflicto armado en la región del Catatumbo.
A diferencia de otros momentos del conflicto, los habitantes ya no temen únicamente lo que ocurre en tierra, sino también lo que llega desde el aire. Los ataques con drones cargados con explosivos se han vuelto frecuentes, con reportes de hasta dos acciones diarias en algunas veredas.
Esta nueva dinámica de guerra ha modificado la cotidianidad de las comunidades, que ahora permanecen en alerta permanente.
La zona se ha convertido en un punto estratégico disputado por el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructuras que buscan el control de un corredor clave que conecta con Tibú, Cúcuta y la frontera con Venezuela. En este contexto, la población civil vive bajo una constante zozobra.