Zozobra en el Nordeste antioqueño por ataques con drones durante el fin de semana

El temor de que se reinicien los ataques con drones que se dieron durante el fin de semana en la zona rural localizada en límites entre Segovia y Remedios persiste este lunes entre los pobladores de la zona, no obstante que retornó una aparente calma.

En un principio, las versiones que circularon el domingo eran que se trataba de un combate entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, pero luego se mencionó que en realidad se trató de una reacción de la primera de las tendencias mencionadas frente a una incursión del Ejército en el área de Altos de Manila y Cancha Manila.

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Posteriormente, fuentes de la Cuarta Brigada confirmaron que efectivos del Batallón de Selva No. 55 desarrollaban operaciones en esas veredas, lo mismo que en La Manuela, Arenales, El Aguacate, San José del Pescado y La Jagua, ubicadas en jurisdicción de Segovia, en el Nordeste antioqueño.

El operativo tendría como objetivo combatir a integrantes del Bloque Magdalena Medio de las disidencias.