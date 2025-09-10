x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Atención: autoridades confirman afectación de una torre de energía de EPM tras detonaciones en oriente de Medellín

Personal del Ejército y la Policía Antiexplosivos se encuentran en el lugar. Hay cierres viales por seguridad en el sector de Loreto.

  • Por cuestiones de seguridad, la Secretaría de Movilidad indicó que hay cierre preventivo de Calle 19A con Carrera 27 y Calle 29 con Carrera 30 en el sector de Loreto. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 19 minutos
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en la noche de este miércoles que en la vía Loreto, sector de la Asomadera, hubo detonaciones: “Se pudo confirmar la afectación de una de las torres de energía de EPM. Personal del ejército y policía antiexplosivos se encuentran en el lugar. EPM también se encuentra el lugar verificando la situación, y aunque hubo alteración en la transmisión de energía, no hay usuarios sin prestación del servicio al momento”.

El mandatario indicó que “este acto terrorista es en respuesta al golpe y abatimiento que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en campamento (Antioquia)”.

Según se ha difundido por mensajes de vecinos y publicaciones en redes sociales, sobre las 8 de la noche de este miércoles se presentó una fuerte explosión que causó el rompimiento de ventanas en casas y edificios.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó a las 8:40 p.m. que por cuestiones de seguridad se presenta cierre preventivo de Calle 19A con Carrera 27 y Calle 29 con Carrera 30 en el sector de Loreto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

