Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Atención: CNE sancionó a la campaña presidencial de Petro por violación de topes

La decisión se tomó por la violación de topes electorales. Es la primera vez que una campaña presidencial es sancionada.

  Campaña Petro sancionada en el CNE. Foto: Colprensa, El Colombiano
    Campaña Petro sancionada en el CNE. Foto: Colprensa, El Colombiano
hace 5 minutos
El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por superar los topes de financiación establecidos para las elecciones. Según la decisión, la campaña habría excedido los límites, convirtiéndose en la primera vez que el organismo emite una sanción de este tipo contra una campaña presidencial en Colombia.

En la decisión fueron multados Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña en ese momento, así como los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), organizaciones que hicieron parte de la coalición del Pacto Histórico.

En desarrollo.

