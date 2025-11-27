Atención: CNE sancionó a la campaña presidencial de Petro por violación de topes

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por superar los topes de financiación establecidos para las elecciones. Según la decisión, la campaña habría excedido los límites, convirtiéndose en la primera vez que el organismo emite una sanción de este tipo contra una campaña presidencial en Colombia.

En la decisión fueron multados Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña en ese momento, así como los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), organizaciones que hicieron parte de la coalición del Pacto Histórico.

En desarrollo.