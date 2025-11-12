Atención conductores: personas que tomen este medicamento no podrán renovar o tener licencia

Conducir en Colombia ahora exige más que tener destreza al volante. El Ministerio de Transporte confirmó recientemente que las personas que cuenten con ciertos tratamientos médicos tendrán un impedimento para obtener o renovar la licencia de conducción.
Le puede interesar: A la cárcel los nueve militares del Ejército que torturaron y asesinaron a un campesino en Frontino, Antioquia
Esta directriz, enfocada en la salud de los conductores y contenida en la Resolución 0217 de 2014, se centra especialmente en quienes usan fármacos que alteran la capacidad física o mental. El medicamento puntualmente implicado son los llamados anticoagulantes.