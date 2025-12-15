¡Atención! Dos nuevas banderas del ELN aparecieron en vías de Caldas y Copacabana

Dos nuevas banderas alusivas al grupo terrorista ELN aparecieron sobre dos importantes vías del norte y del sur de Antioquia. Según trascendió, los transportadores comenzaron a ver los elementos propagandísticos en la vía al Suroeste y en la vía que lleva al Norte del Aburrá.
El primer elemento fue reportado en el kilómetro 43+200 de la vía que lleva a La Pintada, más precisamente cerca al sector del Alto de Minas de la jurisdicción de Caldas. A raíz de esta situación, la vía debió cerrarse desde las 6:00 a.m., mientras las autoridades que la bandera no presentara algún explosivo que pudiera convertirse en factor de riesgo para conductores y transeúntes.