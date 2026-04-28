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Atención: se reporta otro incendio en una empresa de Itagüí

Por el momento se desconoce si hay personas heridas. Organismos de socorro ya están en la zona.

  • Así luce el incendio a esta hora en Itagüí. FOTO Denuncias Antioquia.
    Así luce el incendio a esta hora en Itagüí. FOTO Denuncias Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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En la noche de este martes 28 de abril se reporta otro incendio en Itagüí. Hace apenas unas horas se logró contener el incendio en la empresa HA Bicicletas, ubicada en este municipio; la historia se repite ahora.

Ocurre en la calle 51 con carrera 47, justo a una cuadra de la corporación IDEAS. Los organismos de socorro de Itagüí ya están en la zona, pero aún se desconocen mayores detalles.

Por su parte, la Alcaldía de Itagüí se pronunció en su cuenta oficial de X e indicó que ya se están realizando todas las obras de contención de las llamas.

“Es una empresa que se llama Divertrónica que manejaba plástico y fibra de vidrio. Un incendio estructural que apoyan cien unidades de bomberos y nueve máquinas. También hace presencia Policía Nacional, Secretaría de Movilidad y brigadas de emergencia para que el incendio no se propague”, dijo Diego Torres, alcalde de Itagüí.

Ante la gravedad del incendio, el Cuerpo de Bomberos de La Estrella también se sumó para mitigar las llamas lo más pronto posible.

Aún no se tiene certeza de si en el lugar había personas o animales una vez empezó el incendio.

Noticia en desarrollo...

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