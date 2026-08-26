Atención: Temblor de gran magnitud sacudió al país este miércoles, ¿lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó en la mañana de este miércoles 26 de agosto un temblor de magnitud 5.1 en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Los Santos en Santander.

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De acuerdo con la entidad que evalúa y estudia los movimientos sísmicos en todo el territorio, este temblor se sintió fuertemente en diferentes ciudades principales de Colombia y tuvo profundidad de 149 km.