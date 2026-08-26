Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Atención: Temblor de gran magnitud sacudió al país este miércoles, ¿lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico en la mañana de este miércoles.

  • FOTO: @SGCOL
    FOTO: @SGCOL
El Colombiano
El Colombiano
hace 40 minutos
bookmark

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó en la mañana de este miércoles 26 de agosto un temblor de magnitud 5.1 en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Los Santos en Santander.

Le puede interesar: ¿Los sintió? Siete temblores se registraron en Colombia durante la madrugada de este miércoles

De acuerdo con la entidad que evalúa y estudia los movimientos sísmicos en todo el territorio, este temblor se sintió fuertemente en diferentes ciudades principales de Colombia y tuvo profundidad de 149 km.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos