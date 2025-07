Las videollamadas y el burdel: más pistas del ataque a Miguel Uribe

El motociclista detalló en interrogatorio que fue contactado el pasado 2 de junio –cinco días antes del atentado– por Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, señalado cerebro logístico del ataque.

Eran las 7:00 de la noche y alias “El Costeño” le hizo una videollamada a González Ardila.Le dijo que necesitaba “un man” que le hiciera “un homicidio”. El motociclista recomendó un sicario, pero “El Costeño” insistió en la necesidad de que el gatillero fuera menor de edad.

El 6 de junio, un día antes del atentado, González y “El Costeño” se volvieron a comunicar. Ese día, el señalado jefe de la banda hizo una videollamada y, a su lado, estaba el sicario de 15 años: “A él es al que usted va a sacar mañana”. En este punto, la Fiscalía indaga por la presencia de un tercer hombre en un vehículo.

El día del atentado, alias “El Costeño” le indicó al motociclista que debía dirigirse al parque El Golfito del barrio Modelia. Envió 20.000 pesos por Nequi para tanquear la moto Pulsar NS.

González relató que llegó tarde y, cuando estacionaba su moto, escuchó los disparos. Hizo tres llamadas a “El Costeño”: no le contestaron y decidió salir de la escena del crimen y se fue a su casa a fumar un porro de marihuana.

“Estando en la casa me llama una amiga que se llama Bony, me acuerdo que seguidamente me llama por WhastApp William (alias “El Hermano”, también capturado) y me dice ´llegue al puteadero del Paisa ya’”, relató el conductor.

González Ardila llegó al burdel y allá estaba alias “El Costeño” y “El Hermano”. Estaban en compañía de una mujer. El conductor, afirmó, que de entrada fue amenazado.

“Chipi estaba muy contento, alegre y me dice: ‘Cabrón, usted no sabe nada hijo de perra, usted no sabe nada, si llega a pasar algo le acabamos hasta con el nido de la perra de su casa’”, apuntó el motociclista.

Hasta ahora son seis las personas procesadas por el ataque contra el senador. La Fiscalía, en todo caso, insistió que son al menos 10 las personas involucradas como autores materiales del atentado.