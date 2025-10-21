Iban a conocer Hidroituango en bus, pero los recibieron a bala: el Ejército capturó a dos criminales

Una rápida acción conjunta entre tropas del Ejército Nacional y la Policía frustró un aparente secuestro en el municipio de Ituango (Norte de Antioquia), una de las zonas más críticas por el conflicto armado en el departamento. Dos hombres fueron capturados luego de un ataque con arma de fuego dirigido a una van que transportaba pasajeros, entre ellos la coordinadora de una institución educativa local. Puede leer: Combates en Ituango y Anorí tienen a cientos de estudiantes sin poder asistir a clase El incidente se desató el pasado domingo mientras un grupo de ciudadanos realizaba un viaje con destino turístico hacia el embalse de Hidroituango. Poco después de iniciado el recorrido, el vehículo de transporte público recibió un impacto de bala en el parabrisas.

Posteriormente, un vehículo particular de color rojo les impidió seguir la marcha. Un hombre armado descendió del automóvil, amenazó a los pasajeros (entre los que había comerciantes) y les exigió sus documentos de identificación. Una vez que el grupo logró continuar, advirtieron a las autoridades sobre el ataque y la presencia de hombres armados. Alertados por la comunidad, soldados del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscritos a la Cuarta Brigada, coordinaron un operativo de reacción con la Policía Nacional en la vía de ingreso al casco urbano.

La persecución se inició cuando las tropas lograron identificar el automóvil en el que huían los agresores. Según el reporte oficial, la fuga terminó abruptamente cuando los presuntos delincuentes chocaron cerca del área urbana de Ituango. En el sitio fueron capturados dos hombres, de 32 y 25 años, y se incautaron cuatro teléfonos celulares y un revólver calibre 32, marca Smith & Wesson. La información crucial se reveló durante la verificación del vehículo inmovilizado: las autoridades establecieron que los sujetos mantenían retenida a una tercera persona. El coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que se estaba verificando la situación de esta persona, quien argumentó que estaba siendo transportada en contra de su voluntad. La víctima fue rescatada y puesta bajo protección, ilesa. Los capturados, junto con el material incautado y el vehículo, quedaron a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Las autoridades investigan si los detenidos forman parte de alguna estructura criminal organizada, como el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc, o si corresponden a la delincuencia común.

La violencia en Ituango no da tregua

Este acto violento subraya la crítica situación de seguridad que vive el Norte antioqueño. Ituango es un territorio clave donde el conflicto armado se ha intensificado notablemente. Actualmente, el municipio es escenario de una disputa territorial a sangre y fuego entre dos de las estructuras ilegales más poderosas del departamento: el Clan del Golfo y las disidencias de las extintas Farc, principalmente a través del Frente 18. El Clan del Golfo habría tomado el control del territorio en 2016, y ahora el Frente 18 de las disidencias ha anunciado una ofensiva para recuperarlo.