Terror y destrucción en Cali: estas son las imágenes del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez

La fuerte explosión ocurrida este jueves 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, Valle del Cauca, dejó un escenario de devastación: vehículos reducidos a chatarra, locales y viviendas con graves daños estructurales, columnas de humo que cubrieron el cielo de Cali y decenas de heridos siendo atendidos en medio de gritos de auxilio y confusión.
Según el último balance, el atentado con un camión cargado de explosivos provocó la muerte de seis personas y dejó al menos 50 heridos, aunque las autoridades no descartan que la cifra aumente con el paso de las horas.
