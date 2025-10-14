Pistas del atentado en Bogotá contra activistas venezolanos: ubicaron el carro y armas de los presuntos atacantes

La Policía Nacional informó que logró encontrar el vehículo donde se transportaban los atacantes que abrieron fuego contra dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá.

Las autoridades lograron determinar que el vehículo que habría participado de los hechos habría salido del mismo edificio en donde se encontraban los ciudadanos venezolanos minutos antes de que se presentara el atentado.

Una vez conocida esta información, las autoridades pusieron en marcha un plan de acción para dar con la ubicación del vehículo.

En contexto: Atentado con disparos contra dos activistas venezolanos en Bogotá enciende alertas: sicarios salieron del mismo edificio que las víctimas

“Inmediatamente tenemos las características de este vehículo, activamos en plan candado en la jurisdicción, logrando la ubicación del mismo en la localidad de Suba”, indicó el Teniente Coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén.

Dentro del vehículo se hallaban las dos armas que presuntamente fueron utilizadas para realizar el ataque. La Policía Nacional aseguró que continúan realizando la trazabilidad para identificar a las tres personas que presuntamente perpetraron el intento de asesinato.