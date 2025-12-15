Video | Un héroe: él es hombre que desarmó a un tirador en el ataque en una playa de Australia

Como “heroica” y valiente ha sido calificada la acción de un hombre que, desarmado y con sus manos como su única defensa, se abalanzó sobre uno de los dos tiradores que sembraron el terror este domingo en la playa de Bondi beach en Sídney, Australia, durante la celebración del Hanuká judío.

Y es que en video quedó captado el momento en el que un hombre, que se encontraba detrás del tirador oculto entre varios vehículos, se abalanza contra él para evitar que siga disparando con el rifle con el que estaba disparando a distancia.

En el momento que lo abraza por la espalda, los dos hombres comienzan a forcejear y es ahí cuando el tirador cae al piso y el otro hombre le quita el arma y le apunta.