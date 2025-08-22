El comandante “Marlon” y el frente Jaime Martínez de las Farc: los que tienen a Cali aterrorizada

Los atentados con bombas que han sacudido a Cali en el último año y mantienen en zozobra a su población, tienen como protagonistas a una organización criminal y a un comandante en particular: el frente Jaime Martínez, de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), e Iván Jacobo Idrobo Arredondo (“Marlon Vásquez”).
Este personaje, por cuya captura hay una recompensa vigente de $3.284 millones, está detrás del camión bomba que explotó en la tarde de este jueves en el barrio La Base, de la capital vallecaucana, dejando seis muertos y decenas de heridos.