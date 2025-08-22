El comandante “Marlon” y el frente Jaime Martínez de las Farc: los que tienen a Cali aterrorizada

Los atentados con bombas que han sacudido a Cali en el último año y mantienen en zozobra a su población, tienen como protagonistas a una organización criminal y a un comandante en particular: el frente Jaime Martínez, de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), e Iván Jacobo Idrobo Arredondo (“Marlon Vásquez”). Este personaje, por cuya captura hay una recompensa vigente de $3.284 millones, está detrás del camión bomba que explotó en la tarde de este jueves en el barrio La Base, de la capital vallecaucana, dejando seis muertos y decenas de heridos.

El frente Jaime Martínez controla una zona estratégica para el negocio del narcotráfico: la frontera entre los departamentos de Cauca y Valle, donde no solo hay cultivos ilícitos, sino también laboratorios de procesamiento y centros urbanos para el lavado de activos. Además de esto, la estructura es una de las encargadas de sembrar el terror y atacar a la Fuerza Pública bajo los mandatos de “Marlon Vásquez” y el máximo líder del EMC, Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”). El frente Jaime Martínez extiende una red criminal que pasa por los municipios caucanos de Buenos Aires, Morales y Suárez, y los vallunos de Jamundí y Cali.