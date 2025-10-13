Atentado con disparos contra dos activistas venezolanos en Bogotá enciende alertas: sicarios salieron del mismo edificio que las víctimas

La investigación por el ataque armado contra los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez ha revelado un detalle inquietante: el vehículo utilizado por los sicarios habría salido del mismo conjunto residencial de donde partieron las víctimas minutos antes del atentado. La hipótesis apunta a que los agresores podrían haber tenido acceso a esa zona o haber seguido sus movimientos de cerca.
La Policía confirmó que las víctimas, identificadas como Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez, resultaron heridos en sus piernas cuando salían de su vivienda en Cedritos. Ambos están estables en el Hospital Reina Sofía.