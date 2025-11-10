Atentado a tiros dejó gravemente herido a líder juvenil del Centro Democrático en Cundinamarca

El Centro Democrático denunció un grave atentado armado que sufrió el líder juvenil, Edwar Andrés Garrido Ramos, en el municipio de Girardot, en el departamento de Cundinamarca. En el hecho también resultó herido su primo Jeison Stiven Ramos. Se conoció que el ataque a mano de dos hombres en motocicleta ocurrió la noche del domingo 9 de noviembre en un establecimiento del barrio San Antonio, en el municipio ubicado a tres horas de Bogotá. A través de un comunicado, el partido expresó su rechazo a este acto de violencia e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas urgentes que garanticen la seguridad de los líderes sociales y políticos en el país.

“El Centro Democrático rechaza de manera contundente el atentado contra nuestro líder juvenil. No podemos permitir que los líderes juveniles de oposición continúen siendo blanco de la violencia, alimentada por la indiferencia y la complacencia del Gobierno Nacional”, señaló la colectividad. El comunicado también exigió a las autoridades esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. “Solicitamos a las autoridades competentes actuar con todo el rigor de la ley para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Edwar Andrés Garrido Ramos y elevamos una oración por su pronta recuperación”, añadieron.