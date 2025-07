Cuando ocurrieron los hechos, lo único que se sabía era que un adolescente de 15 años había disparado contra el senador a corta distancia durante un evento de campaña en un parque del barrio Modelia, en Bogotá. Las imágenes del menor intentando huir por el barrio, solo y desorientado, llevaron inicialmente a pensar que había sido llevado al lugar con la intención de que lo mataran luego de cumplir su misión.

Sin embargo, nuevos testimonios han cambiado por completo esa versión. Capturados posteriores han revelado que el adolescente sí tenía un plan de escape que, por múltiples razones, no logró concretarse.

Uno de esos testimonios es el de Carlos Eduardo Mora, detenido días después del atentado. Según la Fiscalía, Mora confesó que participó como conductor de los vehículos en los que se movilizaba alias El Costeño. Su rol, específicamente, era esperar al adolescente luego del ataque y facilitar su huida. Pero, según su propia versión, cuando vio lo que ocurrió, decidió escapar solo.

Durante la audiencia de judicialización de Elder Arteaga, la Fiscalía relató lo dicho por Mora:

“Recogió nuevamente a ‘El Costeño y lo llevó hasta el parque. Allí, esta persona se reunió con un menor de edad y una mujer. Los tres subieron al vehículo, y en su interior, la mujer le entregó un arma a ‘El Costeño’. Él manipuló el arma, la adecuó para que pudiera disparar, y se la pasó al menor. El menor se quitó la gorra, la chaqueta, dejó el celular, descendió del vehículo y se dirigió al lugar del atentado.”

Añadió la Fiscalía en la audiencia revelada por Caracol Radio: “Carlos dice que él estaba dispuesto esperar al menor para que una vez cometiera el hecho pudiera sacarlo del lugar”.

Según la delegada, Mora también participó en un reconocimiento fotográfico en el que confirmó que alias El Costeño fue quien realizó pagos mediante la aplicación Nequi para el transporte en servicio de moto del joven sicario y en una tienda donde comió.

La Fiscalía también reveló el testimonio de alias Gabriela quien según dijo fue contratada por ‘El Costeño’ para transportar el arma. La mujer además confirmó lo dicho por Carlos Mora, según lo cual al joven le prometieron un plan de escape.

“El señor Elder en el momento en que se encontraba en el carro le dice al menor de edad que tranquilo que cuando pase el hecho lo van a recoger y que no hay ningún problema porque él tiene contactada ya la Policía y que le van a dar cinco minutos de espera para que salga”, leyó la Fiscalía.

Sin embargo, alias Gabriela, también admitió que todo se trataba de un engaño. “El señor Elder luego le dice a ella que realmente no, que eso no es cierto que no tiene contactada la Policía sino que era para que el menor fuera tranquilo a cometer el hecho”, concluyó la delegada.

En este caso, a ambos capturados se les imputaron cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir.

Los implicados, han hecho saber a las autoridades que temen por su seguridad, según reveló la Fiscalía.