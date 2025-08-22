“Son las disidencias de las Farc, hay que acabar con ellos ya”: alcalde Alejandro Éder tras atentado en Cali

El atentado terrorista registrado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, con saldo de seis personas muertas y 71 heridas, sigue generando reacciones de indignación y llamados a reforzar la seguridad en la capital del Valle del Cauca.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, entre los lesionados hay 30 hombres y 41 mujeres, además de ocho menores de edad y tres adultos mayores de 60 años. Cuatro permanecen en estado crítico y los heridos fueron trasladados a 17 instituciones médicas de la ciudad.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, apuntó directamente contra las disidencias de las Farc. “Estos tipos son unos asesinos que pusieron una bomba a las 2:50 de la tarde en una calle llena de tráfico y de civiles. Lo que se necesita es contundencia por parte del Gobierno Nacional para erradicar estos grupos. Todos sabemos quiénes son, las llamadas disidencias de las Farc, hay que acabar con ellos ya”, afirmó en entrevista con W Radio.