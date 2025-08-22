x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

No paran los atentados en Colombia: artefacto con explosivos fue detonado cerca a la Alcaldía de Florencia, Caquetá

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este viernes, afectando a varios locales comerciales.

  • En horas de la madrugada un artefacto explosivo fue detonado en pleno centro de Florencia, Caquetá. Foto: redes sociales
    En horas de la madrugada un artefacto explosivo fue detonado en pleno centro de Florencia, Caquetá. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 minutos
bookmark

La ola de violencia continúa en Colombia, pues luego del jueves negro vivido en el territorio nacional tras el ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi y un ataque con explosivos en la escuela militar de aviación Marco Fidel Suárez, otro ataque terrorista ocurrió en el país.

Sucedió en Florencia, Caquetá durante la madrugada de este viernes, 22 de agosto, donde criminales activaron un artefacto explosivo de bajo nivel en el centro de esa ciudad, a pocos metros de las sedes de la Alcaldía de Florencia y la Gobernación del Caquetá.

A diferencia de los atentados del día jueves, por el momento este hecho solo dejó daños materiales en algunos locales y no se reportan víctimas mortales.

Espere ampliación...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida