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Atención: Atentaron contra un batallón en Cali con explosivos lanzados desde un bus

Al parecer desde el vehículo alcanzaron a tirar dos tatucos a la guarnición militar, antes de su explosión.

  • En el lugar de los hechos quedó en llamas un bus de servicio público, desde el cual al parecer se lanzaron los artefactos explosivos. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    En el lugar de los hechos quedó en llamas un bus de servicio público, desde el cual al parecer se lanzaron los artefactos explosivos. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
  • Así quedó el bus que al parecer fue empleado por los terroristas para el ataque contra el batallón, en Cali. FOTO: CORTESÍA @personeriacali.
    Así quedó el bus que al parecer fue empleado por los terroristas para el ataque contra el batallón, en Cali. FOTO: CORTESÍA @personeriacali.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 46 minutos
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Un vehículo acondicionado con explosivos estalló en cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército, en la ciudad de Cali, en un hecho en el que de momento no se reportan víctimas fatales.

Según la información preliminar del Ejército, el incidente ocurrió en la mañana de este viernes, en una zona aledaña a la base militar.

Al parecer, el vehículo que usaron los terroristas fue un bus de servicio público, acondicionado con rampas para lanzar cilindrosbomba (“tatucos”), el cual alcanzó a tirar dos de estas bombas artesanales antes de explotar.

Los artefactos cayeron dentro del cantón, causando daños materiales, aunque no estallaron.

Así quedó el bus que al parecer fue empleado por los terroristas para el ataque contra el batallón, en Cali. FOTO: CORTESÍA @personeriacali.
Así quedó el bus que al parecer fue empleado por los terroristas para el ataque contra el batallón, en Cali. FOTO: CORTESÍA @personeriacali.

“Equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”, reportó el Ejército.

“En este hecho no se registran, hasta el momento, afectaciones al personal militar ni a la población civil”, añadió, en un mensaje publicado en redes sociales.

La Institución castrense indicó en un segundo comunicado que el primer sospechoso del atentado es el frente Jaime Martínez, el cual está integrado al Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

“Aunque los cilindros no explotaron y no se reportan personas lesionadas, el vehículo desde el cual fueron lanzados se incendió durante el hecho, lo que evidencia la gravedad de esta acción y el alto riesgo al que estuvo expuesta la comunidad”, indicó la Personería de Cali.

En su pronunciamiento, añadió que “ningún acto de violencia puede ser justificado. La defensa de la vida, la paz y la seguridad de los caleños debe seguir siendo una prioridad. Cali necesita unidad, institucionalidad y acciones firmes que garanticen la tranquilidad de todos”.

La Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de $50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer este crimen.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Bombas, cocaína y oro ilícito: los males que rodean a Cali.

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