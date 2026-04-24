Atención: Atentaron contra un batallón en Cali con explosivos lanzados desde un bus

Un vehículo acondicionado con explosivos estalló en cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército, en la ciudad de Cali, en un hecho en el que de momento no se reportan víctimas fatales.
Según la información preliminar del Ejército, el incidente ocurrió en la mañana de este viernes, en una zona aledaña a la base militar.
Al parecer, el vehículo que usaron los terroristas fue un bus de servicio público, acondicionado con rampas para lanzar cilindrosbomba (“tatucos”), el cual alcanzó a tirar dos de estas bombas artesanales antes de explotar.
Los artefactos cayeron dentro del cantón, causando daños materiales, aunque no estallaron.