Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja tres militares heridos

Una patrulla militar fue atacada con explosivos este martes en zona rural del Patía, Cauca. El hecho dejó tres uniformados heridos y encendió de nuevo las alertas por la seguidilla de atentados en el municipio, que suma ocho en lo corrido de 2025.

  • Imagen de referencia. Colprensa.
    Imagen de referencia. Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 minutos
bookmark

Se registró un nuevo atentado contra la Fuerza Pública este martes en zona rural del municipio del Patía, Cauca. De acuerdo con los reportes iniciales, una patrulla militar fue atacada con explosivos, dejando tres uniformados heridos que fueron trasladados al hospital local.

Las autoridades confirmaron que se trata del octavo atentado ocurrido en el municipio en lo corrido de 2025 y el segundo en menos de 48 horas, lo que ha encendido las alarmas por la escalada de violencia en el sur del departamento.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó el ataque y responsabilizó a las disidencias de las FARC, específicamente al Bloque Occidental. “Nuevamente el municipio del Patía es víctima de los violentos. Rechazamos los ataques del Bloque Occidental de las disidencias de las FARC y expresamos respaldo a nuestra Fuerza Pública y total apoyo a nuestra población civil”, manifestó.

También se anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con autoridades civiles y militares, además de la activación de rutas de atención y control en la zona. De igual manera, exigió medidas más contundentes al Gobierno nacional: “Reiteramos la urgencia de atender de manera focalizada el sur del Cauca. Nuestros territorios rechazan a los violentos y reafirman que la paz y la seguridad integral debe ser el camino”.

