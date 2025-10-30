x

Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja un soldado muerto y diez más heridos

Los soldados heridos fueron trasladados a centros asistencias de la ciudad de Popayán.

  • El ministro de Defensa confirmó que los responsables son disidencias de las Farc. Foto: Colprensa (imagen de referencia).
El Colombiano
hace 1 hora
Un ataque contra el Ejército en el departamento del Cauca dejó un soldado muerto y diez uniformados heridos. El hecho ocurrió en el corregimiento de El Patía, donde disidentes de las Farc instalaron y activaron una carga explosiva en plena vía Panamericana, en el tramo que conecta Popayán con Pasto.

Las víctimas, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fueron trasladadas a centros asistenciales en Popayán, mientras las autoridades adelantan operaciones en la zona para ubicar a los responsables.

De acuerdo con líderes sociales del municipio, fueron los propios pobladores quienes alertaron sobre la fuerte explosión que estremeció la zona y luego informaron que se trataba de un ataque con explosivos dirigido contra las tropas. Los voceros comunitarios no descartan que la acción violenta esté relacionada con la conmemoración de un año más de la muerte de alias Alfonso Cano, antiguo jefe máximo de las Farc.

En las últimas semanas se han reportado al menos cinco atentados contra la Fuerza Pública en este mismo punto del departamento, lo que evidencia el recrudecimiento de la violencia en la región. El Ejército atribuyó el ataque a la estructura Carlos Patiño, del grupo armado residual que opera en el sur del Cauca y que ha mantenido un patrón de ataques con explosivos que ponen en riesgo no solo la vida de los soldados, sino también la seguridad de los habitantes de la zona.

