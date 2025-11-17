Atentado con granada en sede de RCN en Los Mangos sacude a Cali; esto es lo que se sabe

La noche de ayer domingo 16 de noviembre se vivió en tensión por cuenta del ambiente de orden público en Cali. Hacia las 8:00 p. m., una explosión estremeció el barrio Industrial Los Mangos, en la Carrera 8 con Calle 30, donde funciona una sede de RCN.

La primera información entregada por los organismos de seguridad indica que se trató de un artefacto tipo granada que impactó la fachada del edificio y causó daños estructurales.

Por fortuna, no se reportaron heridos, pero el susto entre trabajadores y vecinos fue enorme. Las autoridades, incluyendo equipos de la Secretaría de Seguridad y Justicia, llegaron rápidamente para verificar lo ocurrido y asegurar el área.

A pesar de la presencia de los medios, las instituciones evitaron entregar declaraciones inmediatas.

