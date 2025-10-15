Identifican al dueño del carro usado por sicarios en atentado a activistas venezolanos en Bogotá

Durante la mañana del martes 14 de octubre, investigadores del CTI de la Fiscalía permanecieron en el edificio Zahir, al norte de Bogotá, donde fueron atacados los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche Arteaga y Yendri Velásquez. Los agentes recogieron cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer el atentado perpetrado por sicarios que, según las primeras indagaciones, salieron del mismo edificio donde vivían las víctimas.
El ataque ocurrió hacia el mediodía del lunes en el barrio Cedritos. Peche, analista político perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, y Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, fueron heridos en las piernas y el abdomen. Los agresores, que residían temporalmente en el apartamento 204 del edificio —mientras que los activistas estaban en el 504—, aprovecharon esa proximidad para planear el ataque.