En esa línea, al agradecer las gestiones del organismo internacional por hacer las veces de observador, el abogado agregó que espera que el Estado colombiano “le haga seguimiento a esta solicitud” y que, en caso de que no implemente las medidas de seguridad adecuadas, insistirán en la solicitud de medidas cautelares “para Miguel, para la familia y toda la campaña política debido a este atentado”.

“La CIDH ha solicitado información urgente al Estado colombiano para que se establezca cuál es la seguridad actual de Miguel, cuál es la seguridad que se le ha brindado a la familia y qué tipo de medidas se han implementado después de este accionar criminal y sobre todo, están preguntando por qué Miguel no tenía la seguridad adecuada en el momento que pasó este fatídico hecho”, explicó Mosquera.

Según Mosquera, durante el año 2025 se radicaron más de 23 solicitudes ante la UNP para reforzar su esquema de seguridad, sin que se hubieran adoptado medidas efectivas. La última petición fue presentada el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado que dejó al congresista gravemente herido.

El abogado señaló que las solicitudes contenían justificaciones claras sobre el riesgo al que estaba expuesto Uribe, quien fue calificado en 2023 por la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT) con un nivel de riesgo extraordinario.

Le puede interesar: Las cinco fallas de UNP y Policía en la protección a Miguel Uribe

No obstante, en 2024, la UNP no actualizó esa evaluación, pese a que desde octubre Miguel Uribe ya era oficialmente candidato a la Presidencia. “Lo más grave es que, desde enero de 2025, la UNP se limitó a enviar respuestas repetitivas, casi un ‘copy-paste’, argumentando que no representaba un riesgo y negándole apoyo logístico y de seguridad para sus desplazamientos”, afirmó el abogado.

Entre los hechos más preocupantes, Mosquera reveló que durante la Conferencia Bancaria en Cartagena, Uribe tuvo que viajar solo con su equipo de campaña, ya que no se autorizó el desplazamiento de sus escoltas ni se le brindó seguridad en el lugar.