La colectividad, que alertó que Uribe Turbay “se debate entre vida y la muerte”, aseguró que lo ocurrido con el senador –que calificó como una “dolorosa situación”– exige una pausa y una reflexión de todas las demás fuerzas políticas de la Nación.

“Invitamos a que se suspendan las sesiones de todas las corporaciones públicas del país, mientras se completan las 72 horas en las que está en vilo la vida de nuestro compañero”, argumentó el partido.

El partido, que insistió en pedir oraciones por el precandidato, alertó que la violencia no puede normalizarse. “La violencia exige no solo el rechazo en nuestras palabras, sino también en nuestro comportamiento. No actuaremos como si no hubiera pasado nada, algo pasó, algo muy grave que nos exige este símbolo de que la herida la llevamos todos los demócratas”, agregó.