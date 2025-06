“Estábamos completamente emboscados y no lo sabíamos”: concejal del equipo de Miguel Uribe

Andrés Barrios tuvo que vivir lo que en Colombia todos consideraban superado. Un tipo de violencia asesina que es capaz de intentar matar incluso a candidatos a la Presidencia. Barrios estaba a unos metros de Miguel Uribe cuando sonaron en menos de 10 segundos seis disparos que impactaron al senador en la cabeza y en una pierna. Él lo alzó y lo llevó en la primera ambulancia con su sangre en la ropa. Se ocupó de sus cosas, de informarle a la familia de Uribe. Lo que vivió fue trágico y absurdo. En entrevista con EL COLOMBIANO da muchos detalles desconocidos de cómo fueron los primeros segundos del atentado y de la sospecha sobre algunos hombres que estaban en el parque sin ser seguidores de Miguel.

Usted estaba al lado de Miguel Uribe cuando esto pasa. A unos metros. ¿Cómo fue vivir ese atentado tan cerca?

“Yo estaba ahí en el parque el golfito detrás de él. Lo que se sintió en ese momento fue mucho temor, incertidumbre. Fue como estar metido en una pesadilla y no poder creer lo que estaba pasando. Miguel había hecho un recorrido desde una panadería que se llama Pan Pan. Ahí habíamos hecho una reunión con 20 o 30 personas. En esa reunión yo también estaba detrás de él y es porque siempre me dice que esté cerca de él porque le inspiro mucha paz. Salimos a un recorrido, visitamos 15 o 20 locales comerciales. Cuando llegamos al parque el golfito allí improvisamos una tarima con dos canastas de cerveza sobre un tablón de madera. Primero habló el edil Víctor Mosquera, luego hablé yo para introducirlo a él. Allí habla diez o doce minutos y la última pregunta que le hacen es sobre salud mental. Cuando la está terminando de responder es que se da este intento de magnicidio por parte de este sicario”. Le puede interesar: Revelan confesión del sicario que atentó contra Miguel Uribe: “fue el jefe de la olla por 20 millones”

¿Hay algo que particularmente le llame la atención en ese momento cuando usted está en el parque con él?, ¿algo que le diera temor?

“Hubo algo que me pareció extraño. Yo estaba dando un mensaje de recuperar los parques para los niños y las familias y no para los jíbaros, porque la semana pasada estábamos con Miguel en el Congreso celebrando que el alcalde Galán había firmado un proyecto de acuerdo de mi autoría, que es el de la señalización de los parques libres de drogas, pero eso tiene todo ver con él porque está basado en un decreto de la Alcaldía de Peñalosa cuando Miguel era secretario de Gobierno. Cuando yo doy ese mensaje uno como orador conoce que el público conecta o no conecta y en ese momento me pareció raro ver la presencia de tres o cuatro hombres que estaban allí serios, con su mirada muy fija, mirándonos pero desconectados completamente. Cuando yo digo: con Miguel Uribe vamos a barrer las drogas de las calles de Colombia, la gran mayoría de personas que nos rodeaban y que eran invitados, nos aplaudían, conectaron con el mensaje. Ellos no. Después yo digo que vamos a usar los 900.000 millones del Ministerio del Interior para construir dos mega cárceles y con esos hombres pasa exactamente lo mismo. En mi interior pensé que quizás eran ladrones que aprovechaban el evento para “chalequear”. Pero eso me pareció muy extraño, que esas personas no conectaran. Son los que estaban al lado derecho y cuando hoy veo los videos lo que evidencio con la mujer que estaba atrás haciendo señas, los que estaban al lado, es que estábamos completamente emboscados”.

Usted cree que en ese momento en el parque había otros responsables...

“Al ver los videos me queda clarísimo. Era una emboscada y posicionalmente nosotros estábamos triangulados por ellos completamente”.

¿Usted cree que uno de esos hombres que vio con la actitud de molestia era el sicario?

“No, porque el sicario estaba del costado izquierdo mío junto a la mujer del morral. Pero coincidencialmente la persona que está sosteniendo el bafle es una persona del equipo cercana. Pero el bafle al principio estaba frente a Miguel y estaba generando Feedback. Yo le digo a esa persona que baje un poco el bafle y lo gire para que no genere ese ruido y por eso cuando pasa yo estaba ya frente a Miguel”.

¿Qué pasa cuando escucha los disparos?

“Cuando escuchamos los disparos yo termino cayendo hacia el costado derecho y ahí solo recuerdo que mi esquema de seguridad, uno de los policías de la Mebog se tiró encima mío, el otro hombre de protección de la UNP también se tira encima mío. Luego me preguntan que si estoy bien, lo único que me dolía era un oído. Cuando me levanto empiezo como loco a gritar dónde está Miguel. Ahí veo que ya hay unas personas que lo están alzando contra el capó de un carro. El hombre de protección aparece otra vez y le pido que traiga el carro inmediatamente. Él trae el carro, decidimos meter a Miguel al carro y a los cinco segundos aparece una ambulancia enviada por Dios”.

Cuando usted ve la sangre y el estado en el que se encontraba Miguel, ¿pensó que había muerto?

“Realmente en ese momento no me detuve a pensar si estaba vivo o muerto. Lo que hice fue que cuando lo subimos a la ambulancia las personas afuera estaban cerrando la puerta para que nos fuéramos. Pero los pies de Miguel quedaron por fuera porque él es alto. Yo le levanto los pies y cierran la puerta. Y cuando estábamos camino al hospital una de las puertas de la ambulancia se abrió. Yo tuve que aferrarme a una manija de la camilla y a una pierna de él. El conductor frenó en seco y con una mujer de la comunidad se bajó y cerró la puerta. Llegamos en cuestión de cuatro o cinco minutos al centro médico. En ese trayecto, más que preguntarme si estaba vivo o muerto, yo estaba orando pidiéndole a Dios que protegiera y guardara su vida. Le pedí misericordia porque desde que empecé a trabajar con Miguel yo sabía lo duro que para él fue crecer sin su mamá. Le pedí a Dios que Alejo (hijo de Miguel Uribe) no tuviera que vivir lo que él vivió”. Lea aquí: La poderosa olla de microtráfico en la que se movía el niño sicario que le disparó a Miguel Uribe

¿Cuántos hombres de seguridad del esquema de Miguel Uribe estaban con él ese día?

“No recuerdo el número exacto. Creería que con tres. Yo estaba con tres personas. Dos hombres de la Policía y un hombre de la UNP de mi esquema”.

¿Hubo un error de los esquemas por no cubrirle la espalda al candidato cuando estaba sobre una tarima en un evento público?

“Lo que pasaba generalmente cuando estábamos en un evento público es que sus personas de confianza estábamos siempre muy cerca de él y su anillo de seguridad siempre protegiéndolo. Pero este era un parque en el que estábamos rodeados de personas en un lugar abierto. Cuando llegamos al parque y yo veo cómo están acomodadas las canastas me hago al lado del árbol para que nadie se haga al lado de él justamente por seguridad. Este era un evento diferente a los que habíamos hecho!.

¿Qué pasa en la primera clínica a la que llegan?

“Fueron momentos muy duros. Lo bajamos lo más rápido que pudimos, lo entregamos a los médicos. Yo me quedé detrás de un vidrio muy angustiado como cuando uno llega a una urgencia de extrema gravedad. Cortaron su ropa para poder atenderlo, la enfermera sale y pregunta quién es la persona más cercana y pues era yo. Me entregan su celular su anillo de matrimonio y yo me lo pongo en el dedo porque no sabía qué más hacer con él. El celular estaba disparado de llamadas, yo contesto a las llamadas de la familia y les cuento tratando de tener empatía y luego me organizo para poder llamar a mi familia y decirles que yo estaba bien. Esto es porque yo no tenía mi celular. En el parque se lo había entregado a alguien para que hiciera un en vivo. Ahí logro llamar a mi papá para que también ore por él”. Entérese: Parte médico de Miguel Uribe | “Tiene tendencia a la estabilidad por disminución de presión intracraneana”: Fundación Santa Fe

Hay un foto en la que aparecen dos personas que sostienen a Miguel. Una de ellas trata de tapar la sangre en la herida. Y luego está usted al lado con las manos levantas y el rostro completamente derrotado como sin poder entender lo que está pasando. ¿Cómo fue ese momento?

“Esa foto representa un momento de angustia, de desesperación sobretodo. Ahí es cuando yo lo veo a él así y estoy previo a girar para decirles a los escoltas que muevan el carro y lo traigan. Ahí me sorprendió la reacción del hombre de seguridad porque hace solo unos segundos estaba encima mío protegiéndome y ahora yo estaba ahí pidiéndole que trajera el carro y lo trajo muy rápido también. Yo le doy gracias a él porque si no hubiera puesto ese carro la ambulancia habría seguido derecho. Fue un momento muy angustiante, de mucha adrenalina y difícil”.

Con todo lo que supimos durante los últimos días, ¿hubo desatenciones de la UNP?

“Sí lo creo. Desde la oficina del senador hay solicitudes formales, lo dijo el abogado de la familia. Más de 25 solicitudes pidiéndole a la Unidad de Protección. Todo esto se pudo haber prevenido, no deberíamos estar aquí hoy. Pasó porque no se atendió el esquema del senador más votado de Colombia. No se atendió el esquema de uno de los congresistas de oposición, el senador más votado de Colombia y que estuvo desde antes de la posesión del presidente en oposición férrea, firme. Lo que hemos vivido en los últimos días con la UNP ha sido también muy complejo. Yo el lunes pedí la cabeza del director, creo que es lo mínimo. Debe haber responsabilidad política, y con todos los hechos que sucedieron dos horas después de eso empezaron a llamar al hombre de protección para pedir el carro”.

¿Para pedir su carro del esquema?

“Sí, eso sucede porque la semana pasada los escoltas tanquearon y en la bomba hubo un error. La estación reconoce que su personal cometió un error y va a la blindadora a pedir excusas y a decir que ellos se hacen cargo del costo porque fue un error de ellos. El viernes le notificaron en la UNP a través de llamada al hombre de protección que el carro ya estaba listo. Yo tuve un día dificilísimo, el sábado pasa esto, el domingo hubo un temblor en Bogotá. Luego estaba en la sesión del Concejo de Bogotá a la cual no falté. Yo tenía una camioneta de repuesto que estaba usando, la que se ve en el video y la cuál además estaba llena de sangre. El domingo estoy en la sesión del Concejo y el lunes luego de la denuncia contra el director, llaman al hombre de protección y le piden que entregue el carro de repuesto. Nos dijeron el viernes que ya estaba listo y el lunes nos dijeron que ya no estaba listo. Hay un mensaje claro. Pedí la cabeza del director de la Unidad y hay represalias que están tomando desde allá. No le pidan al Centro Democrático que confíe en la UNP porque el senador más votado de Colombia está en estas condiciones porque la Unidad se hizo la sorda, la muda y la ciega. Pasa todo esto y nos enteramos que al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le retiraron su esquema. Augusto Rodríguez dice que es que los bienes del Estado no son para siempre. Eso lo sabemos todos pero lo cierto es que Pinzón no fue ministro hace 50 o 60 años y fue una persona que le propinó golpes durísimos a los grupos armados. Las ha combatido y ahora esas estructuras saben que es un hombre sin protección”. Lea más: Video muestra que sicario de Miguel Uribe entregó un objeto a desconocidos durante la fuga

¿Lo que está pasando con Miguel Uribe es un milagro?