Político del Centro Democrático sobrevivió a atentado con fusiles en Arauca, hay dos escoltas graves

Dos escoltas quedaron gravemente heridos tras un brutal ataque con fusiles contra el líder político opositor Luis Evelio Ascanio Naranjo, en el casco urbano del municipio de Saravena, Arauca. El atentado fue perpetrado este martes, cuando el político se movilizaba en dos camionetas blindadas con su esquema de seguridad, en el barrio Confavi, donde estuvo entregando unos mercados a la comunidad. A la salida fueron emboscados por un comando de unos 10 hombres que portaban armas largas, los cuales dispararon contra los vehículos blindados. Los escoltas reaccionaron y se formó un tiroteo, en el cual dos de ellos quedaron lesionados.

“Empezaron los disparos; eran unos seis o más hombres armados, vestidos de civil con fusil, nos arrinconaron. Fue una tremenda plomacera de unos cinco minutos, llovían balas por todos lados. Me protegieron los escoltas, son siete, y dos quedaron heridos, graves. Ahora estamos en el hospital”, relató Naranjo al portal de noticias Semana. Algunos de los proyectiles traspasaron el blindaje e impactaron los chalecos antibalas de los guardaespaldas. Un disparo rebotó en el proveedor de una pistola con salvoconducto que llevaba Naranjo. El político es exconcejal de Saravena y en el pasado sobrevivió a otros tres atentados. En varias oportunidades ha denunciado amenazas en su contra, al parecer provenientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo terrorista que domina el bajo mundo en el departamento de Arauca.