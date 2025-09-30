x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Político del Centro Democrático sobrevivió a atentado con fusiles en Arauca, hay dos escoltas graves

El líder opositor ha sido víctima de cuatro atentados. Se presume que el ELN está detrás del último ataque.

  • Los vidrios y la carrocería de la camioneta blindada del exconcejal Luis Naranja demuestran la intensidad del ataque en una calle de Saravena, Arauca. FOTO: Cortesía
    Los vidrios y la carrocería de la camioneta blindada del exconcejal Luis Naranja demuestran la intensidad del ataque en una calle de Saravena, Arauca. FOTO: Cortesía
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Dos escoltas quedaron gravemente heridos tras un brutal ataque con fusiles contra el líder político opositor Luis Evelio Ascanio Naranjo, en el casco urbano del municipio de Saravena, Arauca.

El atentado fue perpetrado este martes, cuando el político se movilizaba en dos camionetas blindadas con su esquema de seguridad, en el barrio Confavi, donde estuvo entregando unos mercados a la comunidad.

A la salida fueron emboscados por un comando de unos 10 hombres que portaban armas largas, los cuales dispararon contra los vehículos blindados.

Los escoltas reaccionaron y se formó un tiroteo, en el cual dos de ellos quedaron lesionados.

“Empezaron los disparos; eran unos seis o más hombres armados, vestidos de civil con fusil, nos arrinconaron. Fue una tremenda plomacera de unos cinco minutos, llovían balas por todos lados. Me protegieron los escoltas, son siete, y dos quedaron heridos, graves. Ahora estamos en el hospital”, relató Naranjo al portal de noticias Semana.

Algunos de los proyectiles traspasaron el blindaje e impactaron los chalecos antibalas de los guardaespaldas. Un disparo rebotó en el proveedor de una pistola con salvoconducto que llevaba Naranjo.

El político es exconcejal de Saravena y en el pasado sobrevivió a otros tres atentados. En varias oportunidades ha denunciado amenazas en su contra, al parecer provenientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo terrorista que domina el bajo mundo en el departamento de Arauca.

El partido Centro Democrático se pronunció sobre el hecho en un comunicado. “La situación es alarmante: en Arauca, los militantes del Centro Democrático y líderes regionales enfrentan una amenaza constante de este grupo terrorista que ha sembrado dolor en la región y en el país”.

Y agregó que “resulta inaceptable la complacencia del Gobierno Nacional frente al ELN, mientras los ciudadanos y líderes políticos que defienden la democracia y la libertad son perseguidos y atacados, no solo en Arauca, sino también en diferentes regiones del país”.

Le puede interesar: Atacan a bala la camioneta oficial de la Alcaldía de Girardota

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida