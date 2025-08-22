“Llamamos al Estado a que atienda las víctimas”: ONU por atentado terrorista en Cali

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó el ataque que se registró recientemente frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali. Le puede interesar: Atención: Aumentan a 13 las víctimas mortales del atentado a helicóptero antinarcóticos en Antioquia. “Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos en Cali que deja hasta el momento al menos 7 personas civiles muertas y 70 personas heridas”, indicó la organización a través de un comunicado.

La ONU le exigió a los grupos armados no estatales respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. “Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la ciudadanía en Cali. Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, concluyó la organización. Vale recordar que tras el atentado terrorista en la capital del Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro anunció un conjunto de medidas contra el grupo armado responsable, que serían las disidencias de las Farc.

El mandatario ordenó a las Fuerzas Militares un despliegue estratégico en la parte alta de la Cordillera Occidental, con el objetivo de ampliar la presencia estatal en corredores históricamente utilizados por grupos armados ilegales. “Vamos a cerrar el paso entre distintas estructuras armadas que operan en el suroccidente colombiano”, afirmó. Petro también aseguró que se mantendrá vigente el Puesto de Mando Unificado (PMU) y que se articulará un plan de ocupamiento territorial sin debilitar el control en el Cañón del Micay, escenario de recientes golpes a la columna “Carlos Patiño”. Este jueves, minutos después de la explosión, la comunidad del barrio La Base de Cali detuvo a un hombre intentaba huir de la escena del crimen y lo entregaron a la Policía. Es el primer capturado por este ataque.