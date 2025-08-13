Zozobra en el Magdalena Medio antioqueño tras nuevo atentado contra dos torres de energía en Maceo

Un nuevo atentado al sistema eléctrico en Antioquia se registró durante la mañana de este miércoles en la subregión del Magdalena Medio.
De acuerdo con los primeros informes, el acto terrorista se perpetró en dos torres de energía ubicadas en zona rural del municipio de Maceo, en inmediaciones de la vereda El Ingenio.
Mientras una de las estructuras quedó suspendida en el aire y sosteniéndose de los cables de alta tensión, la segunda se mantuvo en pie, ya que las cargas explosivas se activaron parcialmente y solamente afectaron a dos de sus cuatro soportes.