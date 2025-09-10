Nuevos hallazgos de explosivos en Cerrejón generan preocupación en La Guajira

En la línea férrea de la empresa minera Cerrejón, en el kilómetro 33, fueron encontrados dos nuevos artefactos explosivos.

“La Policía Antiexplosivos y el Ejército Nacional se encuentran en el área adelantando detonaciones controladas para neutralizar el riesgo”, se lee en el comunicado de la compañía.

Estos hallazgos se suman a los atentados ocurridos el pasado, lunes 8 de septiembre, que afectaron la línea férrea en los kilómetros 67 y 40, provocando el descarrilamiento de un tren.

Ese mismo día también fueron identificados dos cilindros en el kilómetro 40, los cuales fueron destruidos ayer de manera controlada por las autoridades.

“Afortunadamente, ninguno de estos eventos ha dejado personas heridas. Sin embargo, representan un riesgo para la vida de los operadores del tren, de los vigilantes y de los miembros de las comunidades que habitan a lo largo de la línea férrea, así como para la operación y el desarrollo de La Guajira”, se agregó en el texto.