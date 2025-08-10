El día del cumpleaños del pueblo, atentaron contra una estación de Policía en La Vega, Cauca; hay heridos

Lo que debería ser una jornada de celebración y unión se convirtió en un escenario de terror este domingo 10 de agosto en el municipio de La Vega, sur del Cauca. En medio de la conmemoración del aniversario número 248 de la localidad y su fiesta patronal en honor a San Lorenzo Mártir, un fuerte ataque con explosivos y ráfagas de fusil sacudió la estación de Policía, dejando un saldo de dos uniformados de la Policía Nacional y cuatro civiles heridos. Entérese: Sipí, en Chocó, pasó la noche bajo ataque del Eln: al menos 40 guerrilleros se fueron contra estación de Policía El atentado se registró cerca de la 1:00 p.m. cuando un artefacto explosivo detonó frente a la estación de Policía, justo cuando una patrulla pasaba por el sector. Testimonios de residentes indicaron que el estruendo fue de tal magnitud que se escuchó en distintos barrios del municipio, obligando a suspender de inmediato los eventos conmemorativos que se desarrollaban en el parque principal.

La detonación destruyó buena parte de la estación y afectó construcciones aledañas. Videos compartidos en redes sociales mostraron el pánico de la población, con personas buscando refugio bajo las mesas y rezando en voz alta en medio de las explosiones y disparos. Ciudadanos que almorzaban en la galería municipal quedaron atrapados en el fuego cruzado. Aunque la autoría del ataque aún está bajo investigación, las autoridades locales señalan al Frente Andrés Patiño de las disidencias de las extintas Farc, de alias Iván Mordisco, como presuntos responsables. Sin embargo, hay que destacar la fuerte presencia del ELN en la zona y antecedentes de un modus operandi con drones y hostigamientos coordinados. La Alcaldía de La Vega reportó más de ocho explosiones y ataques con drones.

Tras el incidente, unidades de refuerzo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional se desplazaron rápidamente desde municipios vecinos para retomar el control de la zona y realizar las primeras evacuaciones de los heridos. Los uniformados y civiles lesionados, quienes no habían podido ser evacuados de inmediato, fueron dirigidos a un centro asistencial. Un policía se encuentra en estado delicado.