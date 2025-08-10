El día del cumpleaños del pueblo, atentaron contra una estación de Policía en La Vega, Cauca; hay heridos

Lo que debería ser una jornada de celebración y unión se convirtió en un escenario de terror este domingo 10 de agosto en el municipio de La Vega, sur del Cauca. En medio de la conmemoración del aniversario número 248 de la localidad y su fiesta patronal en honor a San Lorenzo Mártir, un fuerte ataque con explosivos y ráfagas de fusil sacudió la estación de Policía, dejando un saldo de dos uniformados de la Policía Nacional y cuatro civiles heridos.
El atentado se registró cerca de la 1:00 p.m. cuando un artefacto explosivo detonó frente a la estación de Policía, justo cuando una patrulla pasaba por el sector. Testimonios de residentes indicaron que el estruendo fue de tal magnitud que se escuchó en distintos barrios del municipio, obligando a suspender de inmediato los eventos conmemorativos que se desarrollaban en el parque principal.