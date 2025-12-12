El caos que generó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barranquilla: cientos de viajeros siguen varados

El aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla vivió una de sus jornadas más caóticas del año después de que un avión de carga de la empresa Aerosucre sufrió un grave incidente en la madrugada de este viernes., obligando al cierre total de la pista por más de seis horas y dejando a cientos de pasajeros varados. En video: Avioneta se estrelló en medio de un fallido despegue en aeropuerto de Venezuela: los dos tripulantes murieron El vuelo KRE-140, que había despegado hacia las 3:30 am, presentó fallas en el tren de aterrizaje y tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto. Durante la maniobra, el tren colapsó y la aeronave terminó atravesada en la pista, con daños visibles en una de sus alas y en el fuselaje. La Aeronáutica Civil confirmó que el avión transportaba 19 toneladas de carga y contaba con cinco tripulantes, quienes resultaron ilesos.

Mientras los bomberos aeronáuticos atendían la emergencia y se adelantaban labores de descargue y evaluación estructural, todas las operaciones quedaron suspendidas. Las primeras imágenes que circularon mostraban el avión completamente varado, bloqueando la única pista operativa.

La terminal colapsó: filas interminables y pasajeros desesperados

Aunque al mediodía la Aerocivil anunció la reactivación parcial de las operaciones, el impacto ya era evidente. En la zona de check-in de las aerolíneas se formaron largas filas y decenas de viajeros se acomodaron en los pasillos o en el piso, a la espera de información que se demoraba en llegar.

Breiner Cardona, uno de los afectados, habló con el medio local, El Heraldo, sobre su situación; perdió su cita en el consulado de España en Bogotá debido a la cancelación de su vuelo: ”La gente está tensionada. Hay personas que los están moviendo a Santa Marta o Cartagena para tomar otros vuelos”, dijo. Lea también: Urgente | Se estrelló una avioneta en Nechí, Bajo Cauca antioqueño: hay un muerto Leidy Amud vivió tres cambios consecutivos en su itinerario rumbo a Villavicencio: ”Uno queda en el aire. Muchos perdieron citas o conexiones internacionales”, lamentó.

Otros, como Gina Maldonado, tuvieron gastos extras inesperados. Varada desde las 4 a. m., aseguró que tuvo que comprar un nuevo tiquete para no perder una conexión hacia Martinica:”Si no tuviera el dinero, ¿qué hacía? Me tocó pagar transporte, un tiquete nuevo y buscar opciones por mi cuenta”, contó.

Más de 20 vuelos afectados y desvíos a otros aeropuertos

Avianca, Latam y Wingo reportaron retrasos significativos en rutas hacia Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, San Andrés y Panamá. Algunos vuelos internacionales también resultaron impactados y fueron desviados hacia Cartagena y Santa Marta.

Las autoridades confirmaron daños en las luces del borde de pista, pero aseguraron que existen sistemas redundantes que permitieron retomar operaciones una vez se retiró la aeronave, levantada con grúas y equipos especializados. Siga leyendo: Así fue cómo ocurrió el accidente de la avioneta en el barrio Estadio, Medellín Luis Fernando Corral, especialista aeronáutico de la Aerocivil, explicó que continúan las investigaciones y que todos los eventos serán analizados para determinar responsabilidades: ”Esperamos que los pasajeros puedan llegar a sus destinos hoy mismo. Las aerolíneas y los aeropuertos cercanos están apoyando la operación”.

Un incidente en un día de alta demanda

El cierre ocurrió justo en una jornada de alto flujo de viajeros: Barranquilla recibía visitantes para la final del fútbol colombiano, además de pasajeros con conexiones internacionales. La contingencia alteró por completo la programación de la mañana y dejó a muchos usuarios sin alternativas inmediatas. Según informó la Aerocivil, la aeronave de carga declaró emergencia tras presentar una falla en el tren de aterrizaje y aterrizó de manera controlada. No hubo personas lesionadas ni daños estructurales en la pista. Tras descargar la carga, asegurar manualmente el tren y remolcar la aeronave, la pista fue habilitada y quedó nuevamente operativa.