El caos que generó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barranquilla: cientos de viajeros siguen varados

El aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla vivió una de sus jornadas más caóticas del año después de que un avión de carga de la empresa Aerosucre sufrió un grave incidente en la madrugada de este viernes., obligando al cierre total de la pista por más de seis horas y dejando a cientos de pasajeros varados.
El vuelo KRE-140, que había despegado hacia las 3:30 am, presentó fallas en el tren de aterrizaje y tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto. Durante la maniobra, el tren colapsó y la aeronave terminó atravesada en la pista, con daños visibles en una de sus alas y en el fuselaje. La Aeronáutica Civil confirmó que el avión transportaba 19 toneladas de carga y contaba con cinco tripulantes, quienes resultaron ilesos.