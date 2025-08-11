Atlántico bajo vigilancia: tormenta tropical Erin se acerca y podría ser el primer huracán de 2025; esta es su trayectoria y destino

El Atlántico mantiene la respiración. La tormenta tropical Erin, que emergió a principios de esta semana, podría marcar un antes y un después en la temporada de huracanes de 2025, ya que tiene el potencial de fortalecerse hasta convertirse en el primer huracán del año. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC), la tormenta se encuentra a unos 450 km de Cabo Verde y se mueve hacia el oeste a una velocidad de 31 km/h, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h. Le puede interesar: Explosión en planta de US Steel en Pensilvania dejó un muerto, dos desaparecidos y varios heridos

Así será la trayectoria de Erin, según expertos

La trayectoria de Erin la llevará a través de la “principal región de desarrollo” del Atlántico tropical, un corredor oceánico vital que abarca desde la costa occidental de África hasta el Caribe.

Lugar donde está y posible trayectoria de Erin. FOTO: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos

“El pronóstico de intensidad a corto plazo es un poco complicado. Los datos anteriores del dispersómetro indican que el sistema tiene una pequeña circulación que podría ser propensa a cambios rápidos de intensidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo”, detallaron los avisos del NHC este lunes 11 de agosto. La previsión indica que mantendrá este curso durante la mayor parte de la semana. Por el momento, el NHC no ha emitido avisos ni advertencias para el Caribe, y es demasiado pronto para determinar un posible impacto.

A pesar de que este año ya se han registrado otras cuatro tormentas tropicales (Andrea, Barry, Chantal y Dexter), ninguna ha logrado la fuerza suficiente para alcanzar la categoría de huracán. Sin embargo, los pronósticos indicaron que este podría alcanzar la categoría de huracán tan pronto como el miércoles por la noche y, en caso de hallar condiciones favorables, llegar a ser uno mayor —de categoría 3 o más— el sábado, según información de CNN.