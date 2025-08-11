Atlántico bajo vigilancia: tormenta tropical Erin se acerca y podría ser el primer huracán de 2025; esta es su trayectoria y destino

El Atlántico mantiene la respiración. La tormenta tropical Erin, que emergió a principios de esta semana, podría marcar un antes y un después en la temporada de huracanes de 2025, ya que tiene el potencial de fortalecerse hasta convertirse en el primer huracán del año.
Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC), la tormenta se encuentra a unos 450 km de Cabo Verde y se mueve hacia el oeste a una velocidad de 31 km/h, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h.
